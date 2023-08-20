Di Rapat Paripurna DPRD Jabar, Ridwan Kamil Pesan kepada Pj Gubernur Lanjutkan Pencapaiannya

BANDUNG – Dalam rapat paripuran di DPRD Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kami menitipkan pesan kepada siapapun sosok yang akan menjadi Pj Gubenur nanti untuk melanjutkan capaian yang telah diraih Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun kepemimpinannya.

Selain itu, ia pun menyampaikan prestasi yang di raih Jawa Barat selama kepemimpinannya sebagai gubernur Jawa Barat. Dalam sambutannya, ada 545 perubahan yang sudah dihadirkan.

BACA JUGA: Bahagianya Ridwan Kamil Naik Sisingaan ke Gedung DPRD Jabar

Ridwan Kamil pun menitipkan kepada Pj gubenur baru untuk melanjutkan pencapain yang luar biasa, menyempurnakan hal-hal yang masih kurang.

Sebab, setelah memimpin Jawa Barat sejak 2018 lalu, masa jabatan keduanya akan habis pada 5 September mendatang. Selanjutnya Jawa Barat akan dipimpin oleh sosok penjabat yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Ridwan Kamil juga mengungkapkan, jika dirinya berpesan agar pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang di Jawa Barat bisa berjalan lancar. Ia juga berharap, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin ke depannya bisa memberikan yang terbaik.

(Awaludin)