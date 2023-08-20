Advertisement
HOME NEWS JABAR

Perayaan HUT ke-78 Jabar Jadi Momentum Perpisahan Ridwan Kamil

Ervand David , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:06 WIB
Perayaan HUT ke-78 Jabar Jadi Momentum Perpisahan Ridwan Kamil
Ridwan Kamil sampaikan perpisahan di HUT ke-78 Jabar/Foto: Ervan David
BANDUNG - Perayaan HUT Jabar ke-78 yang diselenggarkan di Lapangan Gasibu, Bandung, pada 19 Agustus 2023, menjadi momentum perpisahan bagi Ridwan Kamil selaku Gubernur Jabar dan wakilnya Uu Ruzhnul Ulum.

Ridwan Kamil dan wakilnya akan mengakhiri jabatannya di tanggal 5 September 2023 nanti sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar periode 2018-2023.

 BACA JUGA:

Selain itu, Ridwan Kamil bersama Uu Ruzhanul Ulum dalam waktu dekat akan mengakhiri jabatannya secara formal. Dalam sambutannya, Ridwan Kamil menyampaikan selama 5 tahun menjabat, Provinsi Jabar berhasil melewati cobaan yang luar biasa, yakni pandemi Covid-19.

Selain menyampaikan hal tersebut Ridwan Kamil juga memberikan sambutan dengan mendoakan bupati dan walikota yang hadir untuk menggantikan posisi gubernur pada Pemilu 2024 mendatang.

"Selama lima tahun saya dan Pak Uu bekerja keras, Sabtu-Minggu rasa Senin. Itu berati menjadi eksekutif memang berat. Saya titip Jawa Barat kepada kita semua," katanya.

