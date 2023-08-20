Ridwan Kamil Sebut Pandemi Covid-19 jadi Rintangan Utama Pemerintahannya Selama 5 Tahun

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyampaikan selamat perpisahan dengan warga Jawa Barat. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Perayaan HUT ke-78 Jabar.

Dia menceritakan, selama lima tahun kepemimpinannya dengan Wakil Gubernur Uu Ruzhnul Ulum, mereka melewati berbagai rintangan. Namun, yang paling luar biasa adalah ketika pandemi Covid-19 merebak.

BACA JUGA:

"Selama lima tahun kepemimpinan kami, kami mengalami hal-hal yang luar biasa. Kami diterpa ujian yang maha berat, yang kita kenal dengan pandemi Covid-19. Ini ujian kepemimpinan bagi kami. Alhamdullah kami bisa melewati ujian ini meskipun banyak warga Jabar yang berpulang," ujarnya di Lapangan Gasibu, Bandung, Sabtu (19/8/2023).

Situasi sulit itu, sambungnya, menjadi ujian terberat, bukan hanya bagi pemimpin Jabar, namun juga bagi semua pengambil kebijakan di negeri ini. Meski begitu, ia bersyukur dapat melaluinya dengan cukup baik.

BACA JUGA:

Di akhir masa kepemimpinannya ini, Ridwan Kamil menitipkan Jawa Barat kepada segenap warga dan juga kpala daerah yang masih bertugas hingga jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang.