Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pemprov Jabar Gelar Mumtaz Festival dan Temu Bisnis OPOP, Perluas Pasar UMKM

Ervand David , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:48 WIB
Pemprov Jabar Gelar Mumtaz Festival dan Temu Bisnis OPOP, Perluas Pasar UMKM
Ridwan Kamil ingin kembangkan ekonomi pesantren/Foto: Ervand David
A
A
A

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Mumtaz Festival dan temu bisnis one pesantren one product (OPOP) 2023 di pelataran Masjid Raya Al-Jabbar. Acara tersebut bertujuan untuk mempromosikan sekaligus memperluas pasar UMKM dan koperasi di Jabar.

Ribuan wisatawan yang datang ke Masjid Raya Al-Jabbar pun tertarik untuk melihat dan belanja berbagai produk UMKM di acara tersebut. Selain itu, Mumtaz Festival 2023 berlangsung dalam rangka memperingati bulan Muharam dan hari jadi Jabar ke-78.

Kegiatan mumtaz festival memamerkan produk UKM zilenial terbaik unggulan Jabar, produk UKM 27 kabupaten dan kota.

"Pesantren harus kuat ekonominya dari Jabar sampai ke seluruh dunia," kata Ridwan Kamil dalam sambutannya, Sabtu (19/8/2023).

Mumtaz festival 2023 dimeriahkan berbagai kegiatan seperti festival musik religi antarperangkat daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/525/2921149/tok-apbd-jabar-2024-disahkan-rp36-79-triliun-berikut-3-prioritas-pembangunan-V5KlDwvAvA.jpg
Tok! APBD Jabar 2024 Disahkan Rp36,79 Triliun, Berikut 3 Prioritas Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877743/bey-machmudin-janji-wujudkan-jabar-juara-sesuai-pesan-ridwan-kamil-8ONZyMvnK9.jpg
Bey Machmudin Janji Wujudkan Jabar Juara Sesuai Pesan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877692/ridwan-kamil-serahkan-kujang-pusaka-ke-bey-machmudin-simbol-pengalihan-kekuasaan-STXbr402yF.jpg
Ridwan Kamil Serahkan Kujang Pusaka ke Bey Machmudin: Simbol Pengalihan Kekuasaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877685/pisah-sambut-gubernur-jawa-barat-ridwan-kamil-ucapkan-terima-kasih-ke-berbagai-pihak-f59QVVMndS.jpg
Pisah Sambut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Ucapkan Terima Kasih ke Berbagai Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/338/2877473/purnatugas-sebagai-gubernur-jabar-ridwan-kamil-kalau-ada-takdirnya-buat-indonesia-bismillah-wWWMh7ijTB.jpg
Purnatugas sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Kalau Ada Takdirnya Buat Indonesia, Bismillah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/525/2875682/ridwan-kamil-pamitan-di-sidang-paripurna-dprd-kabupaten-kuningan-Zt3W72Agjt.JPG
Ridwan Kamil Pamitan di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement