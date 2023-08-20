Pemprov Jabar Gelar Mumtaz Festival dan Temu Bisnis OPOP, Perluas Pasar UMKM

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Mumtaz Festival dan temu bisnis one pesantren one product (OPOP) 2023 di pelataran Masjid Raya Al-Jabbar. Acara tersebut bertujuan untuk mempromosikan sekaligus memperluas pasar UMKM dan koperasi di Jabar.

Ribuan wisatawan yang datang ke Masjid Raya Al-Jabbar pun tertarik untuk melihat dan belanja berbagai produk UMKM di acara tersebut. Selain itu, Mumtaz Festival 2023 berlangsung dalam rangka memperingati bulan Muharam dan hari jadi Jabar ke-78.

Kegiatan mumtaz festival memamerkan produk UKM zilenial terbaik unggulan Jabar, produk UKM 27 kabupaten dan kota.

"Pesantren harus kuat ekonominya dari Jabar sampai ke seluruh dunia," kata Ridwan Kamil dalam sambutannya, Sabtu (19/8/2023).

Mumtaz festival 2023 dimeriahkan berbagai kegiatan seperti festival musik religi antarperangkat daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar.