Ridwan Kamil Ingin Pesantren Miliki Kekuatan Ekonomi yang Mendunia

BANDUNG - Ridwan Kamil menginginkan agar pesantren dan madrasah memiliki kekuatan ekonominya sendiri. Karena itu, ia mendukung penguatan kemandirian ekonomi pesantren ini dengan berbagai program.

Salah satunya, dia menggelar Mumtaz Festival dan temu bisnis one pesantren one product (OPOP) 2023 di pelataran Masjid Raya Al-Jabbar. Acara tersebut bertujuan untuk mempromosikan sekaligus memperluas pasar UMKM dan koperasi di Jabar.

Ia ingin produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM pondok pesantren dapat menjangkau pasar nasional dan juga global. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar di Indonesi bukan tidak mungkin hal itu dapat tercapai.

"Dan suatu hari tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Makanya saya ciptakan berbahasa Inggris (slogannya) itu maksudnya bukan gaya-gayaan, karena suatu hari yang namanya pesantren dan madrasah harus kuat ekonominya bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia," ujarnya.

Adapun, Mumtaz Festival 2023 berlangsung dalam rangka memperingati bulan Muharam dan hari jadi Jabar ke-78. Kegiatan mumtaz festival memamerkan produk UKM zilenial terbaik unggulan Jabar, produk UKM 27 kabupaten dan kota.

Ribuan wisatawan yang datang ke Masjid Raya Al-Jabbar pun tertarik untuk melihat dan belanja berbagai produk UMKM di acara tersebut.