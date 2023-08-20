Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Ingin Pesantren Miliki Kekuatan Ekonomi yang Mendunia

Ervand David , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |14:01 WIB
Ridwan Kamil Ingin Pesantren Miliki Kekuatan Ekonomi yang Mendunia
Ridwan Kamil ingin ekonomi pesantren menjangkau pasar global/Foto: Ervand David
A
A
A

 

BANDUNG - Ridwan Kamil menginginkan agar pesantren dan madrasah memiliki kekuatan ekonominya sendiri. Karena itu, ia mendukung penguatan kemandirian ekonomi pesantren ini dengan berbagai program.

Salah satunya, dia menggelar Mumtaz Festival dan temu bisnis one pesantren one product (OPOP) 2023 di pelataran Masjid Raya Al-Jabbar. Acara tersebut bertujuan untuk mempromosikan sekaligus memperluas pasar UMKM dan koperasi di Jabar.

 BACA JUGA:

Ia ingin produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM pondok pesantren dapat menjangkau pasar nasional dan juga global. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar di Indonesi bukan tidak mungkin hal itu dapat tercapai.

"Dan suatu hari tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Makanya saya ciptakan berbahasa Inggris (slogannya) itu maksudnya bukan gaya-gayaan, karena suatu hari yang namanya pesantren dan madrasah harus kuat ekonominya bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia," ujarnya.

 BACA JUGA:

Adapun, Mumtaz Festival 2023 berlangsung dalam rangka memperingati bulan Muharam dan hari jadi Jabar ke-78. Kegiatan mumtaz festival memamerkan produk UKM zilenial terbaik unggulan Jabar, produk UKM 27 kabupaten dan kota.

Ribuan wisatawan yang datang ke Masjid Raya Al-Jabbar pun tertarik untuk melihat dan belanja berbagai produk UMKM di acara tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/525/2921149/tok-apbd-jabar-2024-disahkan-rp36-79-triliun-berikut-3-prioritas-pembangunan-V5KlDwvAvA.jpg
Tok! APBD Jabar 2024 Disahkan Rp36,79 Triliun, Berikut 3 Prioritas Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877743/bey-machmudin-janji-wujudkan-jabar-juara-sesuai-pesan-ridwan-kamil-8ONZyMvnK9.jpg
Bey Machmudin Janji Wujudkan Jabar Juara Sesuai Pesan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877692/ridwan-kamil-serahkan-kujang-pusaka-ke-bey-machmudin-simbol-pengalihan-kekuasaan-STXbr402yF.jpg
Ridwan Kamil Serahkan Kujang Pusaka ke Bey Machmudin: Simbol Pengalihan Kekuasaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/525/2877685/pisah-sambut-gubernur-jawa-barat-ridwan-kamil-ucapkan-terima-kasih-ke-berbagai-pihak-f59QVVMndS.jpg
Pisah Sambut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Ucapkan Terima Kasih ke Berbagai Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/338/2877473/purnatugas-sebagai-gubernur-jabar-ridwan-kamil-kalau-ada-takdirnya-buat-indonesia-bismillah-wWWMh7ijTB.jpg
Purnatugas sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Kalau Ada Takdirnya Buat Indonesia, Bismillah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/525/2875682/ridwan-kamil-pamitan-di-sidang-paripurna-dprd-kabupaten-kuningan-Zt3W72Agjt.JPG
Ridwan Kamil Pamitan di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement