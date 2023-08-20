Gegara Bakar Sampah, Rumah Lansia di Garut Ludes Dilalap Api

GARUT - Kobaran api dari pembakaran sampah melalap satu rumah semi permanen hingga ludes di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Minggu (20/8/2023) siang. Kebakaran rumah milik seorang lansia bernama Emin (75), warga Kampung Parakan Tilu RT02 RW09, Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu, terjadi pukul 14.00 WIB, saat api dari pembakaran sampah merambat akibat hembusan angin.

Kencangnya tiupan angin, membuat api menjalar hingga berkobar di rumah berdinding bambu tersebut. Lokasi pembakaran sampah dan rumah ini cukup dekat.

"Api tertiup angin cukup kencang dan mengenai dinding rumah korban yang terbuat dari bambu. Dengan cepat api membesar dan menghanguskan rumah beserta isinya," kata Kapolsek Cibatu AKP Misno Winoto.

BACA JUGA: IPB University Bentuk 3 Tim Investigasi Kebakaran Laboratorium yang Tewaskan Mahasiswi S2

Ia mengatakan, pemilik rumah selamat dalam peristiwa kebakaran itu. Meski tak ada korban jiwa, seluruh harta benda berikut rumah kayu miliknya ludes. "Pemilik rumah saat diungsikan dan tinggal di rumah kerabatnya," ujarnya.

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Garut dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dinas Damkar Garut mengerahkan sedikitnya satu unit mobil pemadam untuk menjinakan api.

"Api berhasil dipadamkan kurang lebih 30 menit kemudian, pukul 14.30 WIB, berkat upaya petugas pemadam dan warga," ucapnya.