Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Curi Kotak Amal Masjid di Cianjur, Pria Asal Karawang Bonyok Dihakimi Warga

Ricky Susan , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |19:10 WIB
Curi Kotak Amal Masjid di Cianjur, Pria Asal Karawang Bonyok Dihakimi Warga
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

CIANJUR - Seorang warga asal Teluk Jambe Karawang babak belur dihajar massa, setelah tertangkap usai membobol kotak amal di masjid Al Barokah, di Kampung Cibodas RT 03/02 Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.

Sebelumnya, pelaku yang diketahui Rdm (45) datang ke kampung tersebut dengan mengunakan sepeda motor. Kepada warga, pelaku sempat menawarkan kipas angin.

Setelah itu, pelaku masuk ke dalam masjid. Namun, dikira warga akan melaksanakan sholat, namun anehnya tidak melakukan wudlu membuat warga curiga.

"Orang itu sempat menawarkan kipas angin kepada warga dan tidak lama masuk ke masjid dan keluar terburu-buru. Saat warga masuk ke dalam masjid benar saja, kotak amal yang ada di dalam masjid sudah terbuka dan kuncinya rusak," ujar Sesep Muhtar (35) toloh pemuda setempat, Minggu (20/8/2023).

Melihat isi kotak amal sudah kosong, warga kemudian mengejar pelaku. Beruntung, kurang lebih 1 kilo meter, pelaku yang menggunakan sepeda motor tersebut terlihat parkir halaman masjid di kampung sebelah. Warga yang melihat pelaku langsung menanangkapnya.

Dari tangan pelaku, warga mendapati lembaran uang dan receh. Warga juga menyita barang berupa obeng dan linggis kecil yang diduga untuk mencongkel kotak amal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement