Curi Kotak Amal Masjid di Cianjur, Pria Asal Karawang Bonyok Dihakimi Warga

CIANJUR - Seorang warga asal Teluk Jambe Karawang babak belur dihajar massa, setelah tertangkap usai membobol kotak amal di masjid Al Barokah, di Kampung Cibodas RT 03/02 Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.

Sebelumnya, pelaku yang diketahui Rdm (45) datang ke kampung tersebut dengan mengunakan sepeda motor. Kepada warga, pelaku sempat menawarkan kipas angin.

Setelah itu, pelaku masuk ke dalam masjid. Namun, dikira warga akan melaksanakan sholat, namun anehnya tidak melakukan wudlu membuat warga curiga.

"Orang itu sempat menawarkan kipas angin kepada warga dan tidak lama masuk ke masjid dan keluar terburu-buru. Saat warga masuk ke dalam masjid benar saja, kotak amal yang ada di dalam masjid sudah terbuka dan kuncinya rusak," ujar Sesep Muhtar (35) toloh pemuda setempat, Minggu (20/8/2023).

Melihat isi kotak amal sudah kosong, warga kemudian mengejar pelaku. Beruntung, kurang lebih 1 kilo meter, pelaku yang menggunakan sepeda motor tersebut terlihat parkir halaman masjid di kampung sebelah. Warga yang melihat pelaku langsung menanangkapnya.

Dari tangan pelaku, warga mendapati lembaran uang dan receh. Warga juga menyita barang berupa obeng dan linggis kecil yang diduga untuk mencongkel kotak amal.