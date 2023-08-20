Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Sempat Dilaporkan Hilang, Dua Pendaki Gunung Sibuatan Ditemukan Selamat

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |14:16 WIB
Sempat Dilaporkan Hilang, Dua Pendaki Gunung Sibuatan Ditemukan Selamat
Pendaki yang hilang di Gunung Sibuatan (foto: dok ist)
A
A
A

KARO - Dua orang pemuda yang sempat dilaporkan hilang di hutan gunung Sibuatan Desa Pancurbatu, Kecamatan Merek Situnggaling, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, akhirnya ditemukan, Minggu (20/8/2023).

Keduanya ditemukan oleh Tim SAR Gabungan yang dikordinir Basarnas Medan dalam keadaan selamat dan sehat.

Kepala Kantor Basarnas Medan, Budiono selaku Search Mission Coordinator (SMC), mengatakan, kedua pemuda yakni Ofa Daniel (25) warga Pasaman Sumatera Barat dan Rayzon (25) warga Panai Tonga. Keduanya dinyatakan hilang setelah kedua pemuda tersebut hilang dari rombongan saat tiba di pos registrasi pasca mendaki ke puncak gunung Sibuatan.

"Pada Jumat, 18 Agustus 2023 pagi lalu kedua korban bersama tiga orang temannya melakukan pendakian ke puncak gunung Sibuatan melalui jalur Pancurbatu. Kemudian pada Sabtu, 19 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.00 WIB, kedua korban dan teman-temannya turun kembali menuju pos registrasi namun kedua korban sudah tidak bersama rombongan lagi. Setelah ditunggu hingga beberapa jam kedua korban tak kunjung kembali dan dilakukan pencarian dan tidak ditemukan kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Basarnas Medan," kata Budiono.

Pencarian yang dipimpin oleh Basarnas Medan, lanjut Budiono, kemudian membagi seluruh unsur yang terlibat menjadi 2 SRU (Search Rescue Unit) dengan cara penyisiran menggunakan tipe 1 dan tipe 3. Kemudian melakukan pelacakan melalui jalur yang dilalui korban saat mendaki dan turun dari puncak gunung Sibuatan.

"Pagi tadi sekitar pukul 10.45 WIB, kedua korban akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat berada diluar jalur wisatawan berjarak sekitar 4 kilometer dari lokasi posko utama. Korban kemudian dibawa menuju posko utama dan menunggu penjemputan pihak keluarga," tukasnya.

(Awaludin)

      
