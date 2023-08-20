Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ribuan Pengemudi Becak Motor Konvoi Bareng Relawan Ganjar di Medan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |21:11 WIB
Ribuan Pengemudi Becak Motor Konvoi Bareng Relawan Ganjar di Medan
Relawan Ganjar dan Pengemudi Becak Motor Konvoi di Medan/ist
A
A
A

MEDAN- Sebanyak 1.000 becak motor (betor) berkumpul di Lapangan wilayah Kecamatan Medan Denai Kota Medan mengikuti kegiatan silaturahmi yang dilanjutkan dengan konvoi di jalanan.

Kegiatan yang digagas relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo, yang menamakan Ganjar Milenial Center (GMC) wilayah Sumatera Utara itu berlangsung meriah pada Minggu (20/8/2023).

"Kegiatan hari ini kami silaturahmi bersama abang becak motor di Kota Medan. Sekaligus, konvoi bersama abang becak motor. Tujuannya, kesolidan tetap terbangun bersama milenial dan abang-abang becak motor," ujar Koordinator Wilayah GMC Sumatera Utara, Yusuf Elpa Sagala.

Para pengemudi betor dari berbagai wilayah di Kota Medan dan daerah sekitarnya itu sudah memadati lapangan yang menjadi lokasi kegiatan kali ini sejak pagi hari.

Mereka sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan mulai dari acara hiburan, sosialisasi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024-2029 hingga ditutup dengan konvoi di jalanan Kota Medan. Di sela-sela kegiatan itu pun terdengar teriakan mendukung Ganjar menjadi Presiden 2024-2029.

"Peserta semangatnya tinggi untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena,seperti yang kita ketahui, ini ketiga kalinya kita melakukan kegiatan bersama abang-abang becak motor," terangnya.

Halaman:
1 2
      
