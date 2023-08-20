DPC Perindo Muba Gelar Konsolidasi dan Aktivasi KTA Berasuransi

MUBA - DPC Partai Perindo Musi Banyuasin (Muba) menggelar konsolidasi dan aktivasi Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi. Ratusan kader dan simpatisan menerima KTA yang sudah diaktivasi, Sabtu 19 Agustus 2023.

KTA Berasuransi dibagikan langsung oleh anggota DPRD Partai Perindo, Senen Hanan. KTA berarusansi ini merupakan terobosan Partai Perindo dan sangat bermanfaat serta dapat dipergunakan bagi pemegangnya.

DPC Perindo bersama kader dan simpatisan menggelar rapat konsolidasi dan aktivasi KTA Berasuransi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars Perindo.

Partai Perindo memiliki terobosan dan kerja nyata untuk mensejahterakan rakyat. KTA Berasuransi tersebut dinilai bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi pemegangnya jika tertimpa musibah.

(Awaludin)