INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Bacaleg Perindo Muba Beberkan Manfaat KTA Berasuransi kepada Warga

Edi Lestari , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:22 WIB
Bacaleg Perindo Muba Beberkan Manfaat KTA Berasuransi kepada Warga
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MUBA - DPD Partai Perindo Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar konsolidasi dan aktivasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi. Dalam kesempatan itu ratusan kader dan simpatisan menerima KTA yang sudah diaktivasi.

KTA Berasuransi itu dibagikan oleh Anggota DPRD Muba dari Partai Perindo sekaligus pengurus Partai Perindo Kabupaten Muba di Posko Pemenangan 2024, di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman. Ia menjelaskan KTA berasuransi ini merupakan terobosan Partai Perindo yang sangat bermanfaat serta dapat dipergunakan bagi pemegangnya.

"Kami hari ini hadir untuk menjelaskan manfaat KTA Berasuransi dari Partai Perindo. Kami juga memberi contoh cara mengaktifkan KTA Berasuransi ini," ujar Senen Hanan.

Dalam kesempatan itu, Bacaleg Partai Perindo Dapil III yang mewakili Ketua DPD Partai perindo Muba menyampaikan banyak manfaat lainnya dari KTA Berasuransi tersebut. Secara bergiliran ratusan kader dan simpatisan Partai Perindo tampak antusias menerima KTA yang sudah diaktivasi.

"Kami berharap para kader dan simpatisasn Partai Perindo di Muba memberikan dukungan penuh dalam menghadapi Pemilu 2024," pungkasnya.

(Awaludin)

      
