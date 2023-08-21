Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPW Partai Perindo Sulsel Gelar Rapat Koordinasi Bahas Pemenangan Pemilu 2024

Bugma , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:36 WIB
DPW Partai Perindo Sulsel Gelar Rapat Koordinasi Bahas Pemenangan Pemilu 2024
DPW Partai Perindo Sulsel gelar rapat koordinasi bahas strategi pemenangan Pemilu 2024. (iNews/Bugma)
A
A
A

GOWA - DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Bacaleg Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel 1 untuk DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten dan Kota di Gowa, Senin (21/8/2023). Untuk Dapil Sulsel 1, ditargetkan sebanyak 140.000 Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi diberikan ke masyarakat.

Rapat tersebut sekaligus mematangkan strategi pemenangan dalam Pemilu 2024. Selain koordinasi bersama seluruh Bacaleg, DPW Partai Perindo Sulsel memberikan bimbingan kepada seluruh kader termasuk bimbingan pendaftaran dan penggunaan KTA berasuransi dari Partai Perindo.

Dalam rapat koordinasi Dapil Sulsel 1 ini, Bacaleg Partai Perindo membagikan 5.000 KTA berasuransi untuk 5.000 Kepala Keluarga (KK). Dalam waktu dekat, DPW Partai Perindo Sulsel akan membagikan 140.000 KTA berasuransi.

Caleg DPR dari Partai Perindo Dapil Sulsel 1 Rahman Syah mengatakan, rapat koordinasi bertujuan menyamakan sikap para bacaleg menuju Pemilu 2024.

"Ini dimaksudkan untuk menyamakan sikap dan skma perjuangan dalam rangka melaksanakan amanah dan tugas dari Ketua Umum Partai Perindo. Mudah-mudahan rapat ini mendatangkan manfaat yang baik," ujar Rahman Syah di lokasi.

