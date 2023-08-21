Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa M5,1 Guncang California Selatan saat Bersiap Hadapi Badai Musim Panas

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |07:19 WIB
Gempa M5,1 Guncang California Selatan saat Bersiap Hadapi Badai Musim Panas
Gempa bumi M5,1 guncang California Selatan (Foto: Tangkapan layar Google Earth)
A
A
A

CALIFORNIA - Saat California Selatan bersiap menghadapi badai musim panas yang sangat tidak biasa pada Minggu (20/8/2023) sore, penduduk dikejutkan oleh fenomena yang jauh lebih familiar yakni gempa berkekuatan 5,1 SR.

Menurut Survei Geologi AS (USGS), pusat gempa berada di Ojai, antara Santa Barbara dan Ventura, dan terjadi di sepanjang patahan Sisar.

Dikutip CNN, Sheriff Ventura County dalam sebuah posting media sosial mengatakan unit penerbangan county kemudian melaporkan tidak ada kerusakan setelah terbang di atas bendungan Danau Casitas dan Matilija serta kota Ojai.

Guncangan dirasakan di seluruh Los Angeles dan masyarakat sekitarnya, menurut alat USGS yang memungkinkan warga melaporkan sendiri pengalaman mereka.

Menurut departemen pemadam kebakaran kota, tidak ada laporan awal tentang cedera atau kerusakan struktural di Los Angeles.

Perespons pertama dari semua 106 stasiun berada dalam "mode gempa," mensurvei daerah mereka dan mencari kerusakan pada saluran listrik, infrastruktur transportasi, gedung apartemen, dan tempat pertemuan besar.

