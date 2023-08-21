Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Jiwa Kebakaran Hutan Hawaii Mencapai 114 Orang, Proses Identifikasi Berjalan 12 Jam Sehari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:30 WIB
Korban Jiwa Kebakaran Hutan Hawaii Mencapai 114 Orang, Proses Identifikasi Berjalan 12 Jam Sehari
Foto: Reuters.
A
A
A

KIHEI – Jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan di Hawaii hingga Minggu, (20/8/2023) telah mencapai 114 orang. Proses identifikasi para korban kebakaran hingga kini masih terus berlangsung, dengan melibatkan para ahli.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bersama dengan ibu negara berencana untuk mengunjungi kota bersejarah Lahaina, Hawaii dan bertemu dengan responden pertama, pejabat lokal dan korban dan melihat secara langsung kehancuran yang meluas, kata Direktur Badan Manajemen Darurat Federal AS Deanne Criswell pada acara "State Of The Union" CNN.

Criswell mengatakan pada Minggu bahwa Biden akan meyakinkan rakyat Lahaina bahwa mereka akan mengendalikan bagaimana mereka membangun kembali ketika dia mengunjungi komunitas Maui yang hancur itu pada Senin, (21/8/2023).

"Dia akan dapat meyakinkan orang-orang Maui bahwa pemerintah federal ada untuk mendukung mereka, tetapi kami melakukannya dengan cara yang memungkinkan mereka untuk membangun kembali dengan cara yang mereka inginkan," katanya sebagaimana dilansir Reuters.

Kebakaran hutan membakar kota Lahaina pada 8 Agustus, menghancurkan 2.200 rumah dan bisnis serta meninggalkan ratusan orang yang belum ditemukan.

Sejauh ini 114 orang telah dipastikan tewas dan menurut Criswell upaya pencarian korban di Lahaina sudah 78% selesai. Para korban telah menerima lebih dari USD8 juta dana bantuan federal.

Penyebab kebakaran belum ditentukan sambil menunggu hasil penyelidikan resmi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179352/trump_tiba_di_malaysia-bALX_large.jpg
Tur Asia, Trump Tiba di Malaysia Jelang KTT ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement