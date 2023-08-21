Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Keinginan Zelensky Terkabul! Uni Eropa Pasok Jet Tempur F-16 ke Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:29 WIB
Keinginan Zelensky Terkabul! Uni Eropa Pasok Jet Tempur F-16 ke Ukraina
Uni Eropa pasok jet tempur F-16 ke Ukraina (Foto: AFP)
A
A
A

BELANDA - Belanda dan Denmark mengatakan pada Minggu (20/8/2023) bahwa mereka akan memberikan jet tempur F-16 yang telah lama diminta Ukraina. Langkah tersebut diumumkan selama pertemuan antara Presiden Ukraina Vladimir Zelensky dan Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, saat para pemimpin melakukan tur pangkalan udara di Eindhoven.

“Hari ini kami dapat mengumumkan bahwa Belanda dan Denmark berkomitmen untuk mentransfer pesawat F-16 ke Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina, termasuk kerja sama dengan Amerika Serikat dan mitra lainnya setelah persyaratan untuk transfer tersebut terpenuhi,” kata Rutte. selama konferensi pers bersama dengan Zelensky, dikutip RT.

Rutte mencatat bahwa sementara negaranya memiliki 42 F-16, masih terlalu dini untuk mengatakan berapa banyak yang akan disumbangkan ke Kiev. Setidaknya 12 pesawat telah dijual, dengan Belanda dan Argentina sedang menegosiasikan kesepakatan potensial untuk pesawat tersebut selama beberapa tahun.

Zelensky memuji keputusan itu sebagai terobosan "bersejarah", dan menyiratkan bahwa Amsterdam akan menyerahkan seluruh inventaris F-16 ke Ukraina.

“Mark Rutte dan saya menyetujui jumlah F-16 yang akan diberikan ke Ukraina – setelah melatih pilot dan insinyur kami. 42 pesawat. Dan ini baru permulaan,” tulis Zelensky di Telegram.

