Dokter, Dokter Gigi, dan Antropolog Berupaya Identifikasi Korban Kebakaran Hutan Hawaii

MAUI - Tim spesialis - termasuk ahli patologi forensik, teknisi sinar-X, ahli sidik jari dan dokter gigi forensik - bekerja 12 jam sehari di dalam kamar mayat sementara di dekat kantor koroner Kabupaten Maui, Hawaii, Amerika Serikat (AS). Tim ini mengidentifikasi sisa-sisa korban yang hangus akibat bencana kebakaran bulan ini.

Mereka adalah anggota program Tim Tanggap Operasional Kamar Mayat federal, Disaster Mortuary Operational Response Team atau DMORT, yang dikerahkan saat insiden kematian massal membuat otoritas setempat kewalahan.

Luasnya pengalaman para anggota tim menegaskan kesulitan tugas yang dihadapi tim. Jumlah korban belum diketahui, ratusan masih dalam daftar orang hilang, dan dalam sebagian kasus amukan api hanya menyisakan sedikit bagian tubuh.

Pekerjaan ini sangat penting, dengan banyak keluarga yang putus asa untuk mengetahui nasib kerabat mereka serta berharap memperoleh kesempatan mengucapkan selamat tinggal. Korban tewas di kota Lahaina yang hancur telah melampaui 100, tetapi hanya segelintir yang sudah diidentifikasi secara resmi, dengan mengatakan prosesnya akan lama.