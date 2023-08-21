Pasar Gelap Senapan Serbu AK-47 Membanjiri Sudan, Siapa Pemasoknya?

SUDAN - Harga senapan serbu AK-47, salah satu senjata perang yang paling dikenal, telah jatuh selama beberapa bulan terakhir sebesar 50% di pasar gelap di ibu kota Sudan, Khartoum. Sekarang harganya hanya sekitar USD830 (Rp13 juta).

Seorang pedagang senjata lama menghubungkan penurunan tajam harga dengan fakta bahwa pasar gelap telah jenuh dengan Kalashnikov buatan Rusia - bahasa sehari-hari dikenal sebagai "The Clash" - setelah Sudan terjun ke dalam perang saudara pada April lalu.

Seperti diketahui, pertempuran antara tentara dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) berkecamuk setiap hari di jalan-jalan Khartoum dan dua kota lainnya - Bahri dan Omdurman - yang merupakan ibu kota terbesar.

Berbicara tanpa menyebut nama, pria - yang membeli dan menjual senjata sebagai bisnis penuh waktu - mengatakan bahwa meskipun beberapa pemasoknya adalah pensiunan perwira militer, sebagian besar berasal dari jajaran RSF.

Pasokan melebihi permintaan, terutama setelah apa yang oleh penduduk setempat disebut sebagai Pertempuran Bahri, terjadi pada pertengahan Juli lalu, sekitar tiga bulan setelah konflik yang menghancurkan Sudan.

Mayat tentara berserakan di jalan-jalan Bahri, dengan pasukan pemerintah menderita kerugian besar di tangan paramiliter, yang menguasai sebagian besar kota - serta Khartoum dan Omdurman.