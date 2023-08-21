Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pembangunan Gedung Pencakar Langit The Line Arab Saudi Resmi Berjalan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:08 WIB
Foto: NEOM.
RIYADH – Proyek raksasa pembangunan kota futuristik NEOM yang diluncurkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MbS telah dimulai. Salah satu fitur dari NEOM, gedung pencakar langit senilai USD1 triliun yang dikenal dengan nama ‘The Line’, telah mulai dibangun.

Nama kota NEOM diambil dari bahasa Yunani 'Neo' yang berarti baru dan 'M' yang berarti dua hal. Yang pertama adalah 'mostaqbal', bahasa Arab untuk 'masa depan' dan, menurut situs web proyek, huruf pertama dari nama Sang Putra Mahkota.

NEOM adalah proyek yang menjangkau ranah fiksi ilmiah dalam lingkup ambisinya. Visi awal untuk kota 'pintar' telah mencakup hal-hal seperti mobil terbang dan kepala pelayan robot yang menjaga kebutuhan penduduk.

Salah satu elemen dari proyek kolosal ini diberi nama 'The Line', dan akan menampilkan dua gedung pencakar langit paralel yang membentuk satu jalan sepanjang 120 kilometer. Ini tampaknya akan memiliki semua fasilitas dan kebutuhan untuk hidup yang tergabung dalam struktur, termasuk layanan kereta api untuk berpindah dari satu ujung jalur ke ujung lainnya, dan tidak perlu mobil.

Proyek ini sangat besar cakupannya, dan telah lama diperjuangkan oleh MbS saat Arab Saudi mencari cara untuk menjauh dari ketergantungannya pada minyak.

Halaman:
1 2 3
      
