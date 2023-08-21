Tukang Sapu Cantik Ini Viral, Tak Malu Bagikan Kesehariannya di Medsos

BANGKOK - Pattaramon Thocharoen adalah seorang penyapu jalan di Bangkok, Thailand, yang menjadi viral di TikTok. Orang-orang memanggilnya sebagai "penyapu jalan tercantik" di Thailand.

Wanita berusia 27 tahun, yang juga dikenal dengan panggilan Bow itu, memakai riasan penuh saat bekerja membersihkan jalanan di ibu kota Thailand itu.

Bow memberi tahu The Straits Times bahwa dia memakai riasan untuk kepuasannya sendiri.

"Mengapa saya tidak bisa terlihat cantik saat melakukan kerja keras?," katanya.

Dia juga tidak merasa malu dengan pekerjaannya.

Ibunya adalah seorang penyapu jalan, sedangkan ayahnya adalah seorang sopir truk sampah.

"Ini adalah profesi yang dilakukan orang tua saya untuk membesarkan saya, jadi saya bangga akan hal itu," katanya kepada The Straits Times.

Di TikTok, dia berbagi tentang pekerjaannya sehari-hari - seperti mencabut rumput liar atau membersihkan sampah - dengan lebih dari 330.000 pengikutnya.