Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tukang Sapu Cantik Ini Viral, Tak Malu Bagikan Kesehariannya di Medsos

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |21:01 WIB
Tukang Sapu Cantik Ini Viral, Tak Malu Bagikan Kesehariannya di Medsos
Bow dijuluki sebagai tukang sapu tercantik di Thailand. (Foto: Mothership)
A
A
A

BANGKOK - Pattaramon Thocharoen adalah seorang penyapu jalan di Bangkok, Thailand, yang menjadi viral di TikTok. Orang-orang memanggilnya sebagai "penyapu jalan tercantik" di Thailand.

Wanita berusia 27 tahun, yang juga dikenal dengan panggilan Bow itu, memakai riasan penuh saat bekerja membersihkan jalanan di ibu kota Thailand itu.

Bow memberi tahu The Straits Times bahwa dia memakai riasan untuk kepuasannya sendiri.

"Mengapa saya tidak bisa terlihat cantik saat melakukan kerja keras?," katanya.

Dia juga tidak merasa malu dengan pekerjaannya.

Ibunya adalah seorang penyapu jalan, sedangkan ayahnya adalah seorang sopir truk sampah.

"Ini adalah profesi yang dilakukan orang tua saya untuk membesarkan saya, jadi saya bangga akan hal itu," katanya kepada The Straits Times.

Di TikTok, dia berbagi tentang pekerjaannya sehari-hari - seperti mencabut rumput liar atau membersihkan sampah - dengan lebih dari 330.000 pengikutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tukang Sapu Thailand viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764/bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186716/viral-89IX_large.jpg
Viral Kayu Gelondongan Terseret Banjir di Tapanuli, MPR: Aparat Harus Tindaklanjuti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186492/krl-k5Op_large.jpg
Usai Ramai Kasus Tumbler, Petugas KAI Argi Kembali Bekerja Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186400/penemuan_rafflesia_hasseltii-ua6k_large.jpg
Usai Dirujak Netizen, Oxford Cantumkan Peneliti Indonesia Terkait Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811/dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement