Tajir Melintir, Ini Kekayaan Raja-Raja dan Pangeran Arab Saudi

RIYADH – Kekayaan raja dan bangsawan di Arab Saudi sudah menjadi perbincangan publik sejak lama. Sebagai bangsawan, raja-raja dan juga pangeran sudah terbiasa hidup dengan kekayaan yang turun temurun.

Setiap tindakan yang dilakukan mampu menarik perhatian publik. Meski kaya, raja-raja ini dermawan dan selalu menggunakan uangnya untuk proyek dan amal lainnya. Berikut adalah kumpulan kekayaan yang dimiliki oleh raja-raja dan pangeran:

1. Raja Salman bin Abdulaziz

Setelah kematian saudara tirinya yaitu Raja Abdullah, Raja Salman menaiki takhta. Kekayaan yang dimiliki Raja Salman mencapai USD 21 miliar (Rp298,8 triliun). Selain kekayaannya Raja Salman juga memiliki fasilitas kapal pesiar mewah, lapangan sepak bola, pengawal khusus.

Selain itu, Raja Salman juga memiliki properti di negara lain, antara lain apartemen di Paris, Istana di Marbella, Spanyol, Tangier, dan Maroko.

2. Almarhum Raja Abdullah bin Abdulaziz

Abdullah bin Abdulaziz adalah raja Arab Saudi yang meninggal pada tanggal 23 Januari 2015. Meninggalkan kekayaannya sebanyak USD 18 miliar (Rp256,1 triliun) dan dibagikan dengan anggota keluarganya.