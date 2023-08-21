Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

KPU Minta Masukan ke Publik 560 Daftar Calon Sementara DPRD Bali

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:50 WIB
KPU Minta Masukan ke Publik 560 Daftar Calon Sementara DPRD Bali
KPU Minta Masukan ke Publik 560 DCS DPRD Bali/Foto: Antara
A
A
A

DENPASAR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali meminta masukan serta memberi kesempatan publik untuk menanggapi 560 daftar calon sementara (dcs) anggota DPRD Bali Pemilu 2024 selama masa pencermatan.

“Kita ingin masyarakat betul-betul mencermati kalau ada ASN yang masih nyalon tapi belum mengundurkan diri, karena kadang di KTP masih swasta, lalu ada tenaga kontrak ada juga kepala desa yang belum mengundurkan diri kita tidak tahu karena di KTP yang kita catat tidak ditulis profesi itu,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, dilansir Antaranews.com, Senin (21/8/2023).

KPU Bali menyampaikan bahwa kesempatan masyarakat untuk aktif melaporkan dibuka sampai 28 Agustus 2023, di mana mereka dapat mengirimkan laporan tertulis beserta bukti kepada penyelenggara.

Setelah itu, penyelenggara akan mengumpulkan hasil pencermatan dan memberi kesempatan untuk partai politik yang dinaungi daftar calon sementara memberikan klarifikasinya sebelum akhirnya ditetapkan sebagai daftar calon tetap pada Pemilu 2024.

Selain meminta masukan dan laporan dari masyarakat, KPU Bali juga menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Forum Kepala Desa dan Lurah Seluruh Bali untuk memastikan tidak ada calon peserta pemilu yang belum mengundurkan diri.

Adapun daftar calon sementara anggota DPRD Bali yang telah ditetapkan Lidartawan dan jajarannya berjumlah 560 orang.

“Ada 560 bacaleg yang kemarin ditetapkan sebagai daftar calon sementara dari 18 partai politik. Sebelumnya dari awal ada 795 yang mendaftar, kemudian di verifikasi administrasi, lalu perbaikan, dan pencermatan akhirnya ditetapkan memenuhi syarat menjadi 560,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement