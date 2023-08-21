KPU Minta Masukan ke Publik 560 Daftar Calon Sementara DPRD Bali

DENPASAR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali meminta masukan serta memberi kesempatan publik untuk menanggapi 560 daftar calon sementara (dcs) anggota DPRD Bali Pemilu 2024 selama masa pencermatan.

“Kita ingin masyarakat betul-betul mencermati kalau ada ASN yang masih nyalon tapi belum mengundurkan diri, karena kadang di KTP masih swasta, lalu ada tenaga kontrak ada juga kepala desa yang belum mengundurkan diri kita tidak tahu karena di KTP yang kita catat tidak ditulis profesi itu,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, dilansir Antaranews.com, Senin (21/8/2023).

KPU Bali menyampaikan bahwa kesempatan masyarakat untuk aktif melaporkan dibuka sampai 28 Agustus 2023, di mana mereka dapat mengirimkan laporan tertulis beserta bukti kepada penyelenggara.

Setelah itu, penyelenggara akan mengumpulkan hasil pencermatan dan memberi kesempatan untuk partai politik yang dinaungi daftar calon sementara memberikan klarifikasinya sebelum akhirnya ditetapkan sebagai daftar calon tetap pada Pemilu 2024.

Selain meminta masukan dan laporan dari masyarakat, KPU Bali juga menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Forum Kepala Desa dan Lurah Seluruh Bali untuk memastikan tidak ada calon peserta pemilu yang belum mengundurkan diri.

Adapun daftar calon sementara anggota DPRD Bali yang telah ditetapkan Lidartawan dan jajarannya berjumlah 560 orang.

“Ada 560 bacaleg yang kemarin ditetapkan sebagai daftar calon sementara dari 18 partai politik. Sebelumnya dari awal ada 795 yang mendaftar, kemudian di verifikasi administrasi, lalu perbaikan, dan pencermatan akhirnya ditetapkan memenuhi syarat menjadi 560,” pungkasnya.