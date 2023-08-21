Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Rayakan HUT ke-78 RI, Relawan Ganjar Gelar Berbagai Macam Lomba di Jambi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:22 WIB
Rayakan HUT ke-78 RI, Relawan Ganjar Gelar Berbagai Macam Lomba di Jambi
Relawan Ganjar Gelar Lomba Meriahkan HUT ke-78 RI di Jambi/ist
A
A
A

JAMBI- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Orang Muda Ganjar (OMG) Jambi, menggelar berbagai macam perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-78 RI di Desa Talang Belido, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

"Hari ini Orang Muda Ganjar Jambi mengadakan agenda 17 Agustus bersama masyarakat desa Talang Belido dengan menghelat berbagai macam perlombaan antar masyarakat untuk ibu-ibu, pemuda dan bapak-bapak," ujar Koordinator Wilayah Orang Muda Ganjar (OMG) Jambi Muhammad Aldys Bukhori, Senin (21/8/2023).

Menurutnya, proses persiapan sudah dilakukan sejak beberapa hari sebelum acara dilaksanakan, seperti mendiskusikan apa saja perlombaan yang akan di gelar, belanja perlengkapan kebutuhan lomba sampai mendata masyarakat yang akan berpartisipasi dalam perlombaan tersebut.

Pihaknya juga dibantu oleh perangkat desa dan karang taruna setempat yang bahu-membahu membuat acara tersebut.

"Ada berbagai macam lomba yang dilakukan seperti lomba balap kardus, kail jaring, memindahkan tepung dan diakhiri dengan panjat pinang," ujar Aldys.

Acara ini kata dia juga sebagai momentum dalam merekatkan OMG untuk mengenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat secara tidak langsung.

"Harapannya ini menjadi sebuah wadah dalam rangka mengenalkan sosok Pak Ganjar di tengah-tengah masyarakat, khususnya para warga desa, pemuda yang ada di Desa Talang Belido," ungkapnya.

Kegiatan tersebut ditanggapi positif oleh sejumlah masyarakat yang hadir, baik sebagai peserta maupun penonton yang menikmati momentum HUT ke-78 RI.

"Mereka selalu membuka lebar hadirnya Pak Ganjar dan ini sebagai momentum untuk mendekatkan Ganjar Pranowo menuju pemilu di 2024," ujar Aldys.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
