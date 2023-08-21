Rumah Warga Kampung Rebang Tinggi Lampung Kebakaran

WAY KANAN - Kebakaran melanda rumah warga Dusun 1 Kampung Rebang Tinggi, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Senin (21/08/2023).

Dari informasi yang dihimpun MNC Portal Indonesia, diketahui bahwa saat kejadian kebakaran terjadi, penghuni rumah Sugiharto (45) sedang tidak berada di rumah.

Komandan Koramil (Danramil) Banjit Kapten Cba Pardede menerangkan, pada hari Senin 21 Agustus 2023, pukul 16.00, telah terjadi kebakaran di kediaman Sugiharto di Dusun 3 Kampung Rebang, tinggi, kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Lebih lanjut Danramil Kapten Cba Pardede menerangkan bahwa kerugian korban kebakaran tersebut adalah Satu unit Rumah, dua unit motor, seluruh perabotan rumah.

"Kerugian ditaksir senilai Rp75.000.000, tidak ada korban Jiwa, kondisi saat ini api sudah Padam. Diduga Kebakaran di kediaman Bapak Sugiharto disebabkan Korsleting listrik. Demikian dilaporkan," ujar Danramil.

Di tempat berbeda Kepala Kampung Rebang Tingi Mat Usin mengatakan bahwa kebakaran terjadi tersebut diduga akibat pemilik rumah yang lupa mematikan api kompor.

"Akibat kebakaran tersebut, 1 rumah hangus terbakar beserta perabotan di dalamnya. Tidak ada korban jiwa namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah," ujar Mat Usin.