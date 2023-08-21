Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Satu Orang Tertangkap, Polisi Tetapkan 4 DPO Pencuri Modus Ganjal ATM di Bantul

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |13:58 WIB
Satu Orang Tertangkap, Polisi Tetapkan 4 DPO Pencuri Modus Ganjal ATM di Bantul
Polisi masukkan 4 orang sebagai DPO kasus pencurian dengan modus ganjal ATM/Foto: Yohanes Demo
A
A
A

 

BANTUL - Jajaran Polres Bantul memasukkan 4 orang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus pencurian dengan modus ganjal ATM yang terlibat dalam aksi pencurian bermodus ganjal ATM di wilayah Sitimulyo, Piyungan, Bantul, pada Rabu (9/8/2023).

Kapolres Bantul, AKBP Michael R Risakotta mengatakan, keempat DPO tersebut berkomplot dengan tersangka SAP (25) warga Oku Selatan, Sumatera Selatan, yang sebelumnya berhasil diamankan.

 BACA JUGA:

"Yang kami tetapkan DPO ada empat orang, yakni AND, BDN, BTL dan AL. Mereka punya peran masing-masing," ujarnya dalam acara konferensi pers di Mapolres Bantul, Senin (21/08/2023).

Kapolres mengatakan, kelima orang itu sengaja datang ke Yogyakarta untuk melakukan kejahatan tersebut. Pasalnya, para pelaku menganggap Yogyakarta sebagai daerah yang dihuni para pendatang sehingga kerap menggunakan layanan ATM.

 BACA JUGA:

Adapun, dalam aksinya, SAP berperan untuk berpura-pura membantu korban untuk mengeluarkan kartu ATM dengan meminta nomor PIN. Kemudian pelaku AND berperan memasang plastik mika di mesin ATM. Sedangkan, BDN, BTL, serta AL melakukan pemantauan di sekitar lokasi ATM yang menjadi target pencurian.

Kapolres menyebut, selain di wilayah Piyungan, para pelaku sebelumnya juga telah melakukan aksi serupa di wilayah Kretek dan Godean selama kurun waktu bulan Agustus 2023.

"Pertama di ATM di wilayah Kretek, Bantul mereka berhasil mengambil uang sebanyak Rp 1 juta lebih, kemudian di wilayah Godean dapat Rp 3 juta. Lalu di wilayah Piyungan ini aksi ketiga, tetapi tidak sampai ada uang yang berhasil diambil karena saat itu korbannya sadar dan langsung melapor ke polisi," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement