Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tenggak Miras dan Obat, Dua Bocah Bacok Pengendara Motor di Sleman

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |18:34 WIB
Tenggak Miras dan Obat, Dua Bocah Bacok Pengendara Motor di Sleman
Illustrasi (foto: Reuters)
A
A
A

SLEMAN - Dua anak di bawah umur diamankan jajaran Reskrim Polresta Sleman. Mereka diamankan usai melakukan tindak pidana kejahatan jalanan berupa penganiayaan dengan senjata tajam (sajam) di wilayah Gamping.

Kasat Reskrim Polresta Sleman Made Wira Suhendra menuturkan bahwa peristiwa ini terjadi pada Rabu (26/7/2023) sekira pukul 05.00 WIB pagi lalu. Dua pelaku yang berhasil diamankan itu adalah AR (16) berlaku sebagai eksekutor. Lalu ada FA (17) yang bertugas sebagai jongki.

"Dari hasil proses pemeriksaan yang dilakukan, bahwa awalnya terjadi perselisihan di kampung sekitar tempat tinggal para anak yang berkonflik dengan hukum ini," tuturnya.

Kedua pelaku, lanjut dia, menganggap bahwa target sasaran yang dibacok itu adalah lawan daripada pertikaian di wilayahnya itu. Dari pendalaman yang dilakukan ternyata para pelaku di bawah umur itu kedapatan menenggak minuman keras saat melakukan aksinya.

"Bahkan mereka juga diketahui mengonsumsi pil jenis trihexyphenidyl," tambahnya.

Made menambahkan, peristiwa itu bermula saat korban tengah nongkrong bersama teman-temannya di Warmindo sekitar daerah Tugu Kota Yogyakarta. Setelah selesai berkumpul dengan teman-temannya itu, korban sempat mengantarkan temannya ke daerah Jalan Magelang.

Setelah itu korban mengendarai sepeda motor seorang diri hendak pulang ke indekost di daerah Gamping. Namun sesampainya di depan kampus UNU di Jalan Siliwangi, Dowangan, Banyuraden, Gamping, korban merasa bahwa kendaraannya ini dibuntuti oleh seseorang.

"Korban sempat disorot dari belakang beberapa kali menggunakan lampu motor pelaku," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bacok sleman Pembacokan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement