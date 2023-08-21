Tenggak Miras dan Obat, Dua Bocah Bacok Pengendara Motor di Sleman

SLEMAN - Dua anak di bawah umur diamankan jajaran Reskrim Polresta Sleman. Mereka diamankan usai melakukan tindak pidana kejahatan jalanan berupa penganiayaan dengan senjata tajam (sajam) di wilayah Gamping.

Kasat Reskrim Polresta Sleman Made Wira Suhendra menuturkan bahwa peristiwa ini terjadi pada Rabu (26/7/2023) sekira pukul 05.00 WIB pagi lalu. Dua pelaku yang berhasil diamankan itu adalah AR (16) berlaku sebagai eksekutor. Lalu ada FA (17) yang bertugas sebagai jongki.

"Dari hasil proses pemeriksaan yang dilakukan, bahwa awalnya terjadi perselisihan di kampung sekitar tempat tinggal para anak yang berkonflik dengan hukum ini," tuturnya.

Kedua pelaku, lanjut dia, menganggap bahwa target sasaran yang dibacok itu adalah lawan daripada pertikaian di wilayahnya itu. Dari pendalaman yang dilakukan ternyata para pelaku di bawah umur itu kedapatan menenggak minuman keras saat melakukan aksinya.

"Bahkan mereka juga diketahui mengonsumsi pil jenis trihexyphenidyl," tambahnya.

Made menambahkan, peristiwa itu bermula saat korban tengah nongkrong bersama teman-temannya di Warmindo sekitar daerah Tugu Kota Yogyakarta. Setelah selesai berkumpul dengan teman-temannya itu, korban sempat mengantarkan temannya ke daerah Jalan Magelang.

Setelah itu korban mengendarai sepeda motor seorang diri hendak pulang ke indekost di daerah Gamping. Namun sesampainya di depan kampus UNU di Jalan Siliwangi, Dowangan, Banyuraden, Gamping, korban merasa bahwa kendaraannya ini dibuntuti oleh seseorang.

"Korban sempat disorot dari belakang beberapa kali menggunakan lampu motor pelaku," tambahnya.