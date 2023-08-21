Dukung Kearifan Lokal, Relawan Ganjar Resmikan Gantangan Pertapa di Tegal

TEGAL - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dlam Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) atau Pena Mas Bersama Ganjar, meresmikan gantangan untuk para pecinta burung.

Koordinator Pusat Pena Mas Ganjar, Reza Abdurrokhman mengatakan, gantangan didirikan dengan kolaborasi bersama komunitas Pecinta Perkutut Tarub Pangkah (Pertapa) di Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Dorong Pemuda Wujudkan Indonesia Emas 2045

Gantangan merupakan tiang tempat sangkar burung untuk digantung, guna melatih burung dan melombakan kicau burung, serta merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat.

"Hari ini kami hadir di Tegal untuk melaksanakan sebuah kegiatan bersama Komunitas Pecinta Perkutut Tarub Pangkah, dua kecamatan di Kabupaten Tegak yang luar biasa guyub, rukun, gayeng menghadirkan gantangan baru," ujar Reza Senin (21/8/2023).

Pendirian Gantangan Pertapa sengaja dilakukan di Tegal lantaran banyaknya komunitas pecinta burung di Kota Bahari itu. Gantangan Pertapa yang dibuat Pena Mas Ganjar dapat mewadahi dan menyatukan seluruh komunitas pecinta burung yang ada di Tegal.

"Kami mendukung penuh, kami memberikan support secara maksimal kepada komunitas ini untuk lebih bersemangat dalam proses gantangan atau biasanya lomba burung perkutut," ujar Reza.

Adapun tujuan membuat gantangan selain sebagai bentuk mendukung kearifan lokal, juga untuk menunjukkan bahwa burung perkutut adalah burung yang masih dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai burung kebudayaan.

Dalam kesempatan itu, relawan juga turut serta menyosialisasikan figur Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang mencintai kebudayaan Nusantara, khususnya kebudayaan Jawa.