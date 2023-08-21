Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Aksi Siswa MI Gunungpring Wawancarai Ganjar Pranowo, Tanya Pelajaran Favorit hingga Tokoh Idola

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:22 WIB
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kunjungan tujuh siswa madrasah ibtidaiyah (MI) di rumah dinasnya, Senin (21/8/2023). Mereka adalah jurnalis cilik MI Ma’arif Gunungpring, Magelang, yang ingin mewawancarai Ganjar secara khusus.

Berbagai pertanyaan disampaikan secara bergantian oleh 2 siswa sebagai perwakilan, yakni Rahesa siswa kelas III dan Putra siswa kelas IV. Mulanya suasana tampak canggung karena mereka grogi berhadapan dengan orang nomor satu di Jawa Tengah itu. Namun, suasana menjadi cair berkat keramahan Ganjar.

“Wah keren banget rompinya ini. Kalian bikin sendiri ya,” ucap Ganjar mencairkan suasana.

Sejurus kemudian, sesi wawancara untuk majalah sekolah mereka dimulai dengan lebih rileks. Bergantian, Rahesa dan Putra bertanya soal hal-hal pribadi sampai peran Ganjar sebagai gubernur.

“Kenapa Pak Ganjar ingin menjadi gubernur? Apakah waktu kecil sudah menjadi cita-cita Pak Ganjar,” ucap Rahesa.

“Biar bisa bantu masyarakat, biar bisa bantu yang jalannya rusak dan biar tidak korupsi,” ucap Ganjar.

Suasana bertambah cair saat muncul pertanyaan dari anak-anak itu mengenai pengalaman seru selama menjadi gubernur. Ganjar menjawab pengalaman itu adalah saat bertemu dengan mereka.

“Benar loh. Pak Gubernur biasa ketemu sama jurnalis, tapi jurnalis siswa MI seperti kalian ini,” katanya.

Para siswa juga bertanya apakah Ganjar saat anak-anak pernah nakal, berapa uang sakunya, sampai pelajaran favorit Ganjar ketika seusia mereka. Gubernur Jateng dua periode itu pun mengaku senang dengan pelajaran menggambar.

Halaman:
1 2
      
