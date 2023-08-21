Kembali Datang ke Kopi Tugiman, Ganjar Bangga Produk Sudah Ekspor

SEMARANG - Bakal Calon Presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri acara Central Java Investment Business Forum (CJIBF). Acara itu untuk menjaring investor guna meningkatkan ekonomi di Jawa Tengah.

Acara yang di selenggarakan di Taman Lumbini Kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Terdapat beberapa stand yang juga diisi oleh para pelaku UMKM.

Terlihat Ganjar sempat menyambangi booth Kopi Tugiman yang sempat viral karena memajang wajah dirinya. Ganjar merasa senang kopi tersebut sudah diekpor ke berbagai negara, setelah diberitahu oleh karyawan kopi itu.

"Oh kopi, kopi dari? Tugiman. Sudah ekspor?" kata Ganjar kepada salah satu karyawan Kopi, Senin (21/8/2023).

Salah satu karyawan Izzat menjelaskan kopi itu sudah diekspor keberbagai negara yakni, Taiwan, Libya, Korea, Turki dan Maroko. Ia mengaku sudah tiga kali negara Taiwan kembali memesan kopi tersebut.

"Yang terakhir kita ke Maroko, yang repeat order yang di Taiwan Pak," ucap Izzat kepada Ganjar.

Sebelumnya, Pemilik produk kopi Tugiman, Zaenal Arifin mengatakan, pihaknya bersama komunitas Kopi Berteman Temanggung memproduksi Kopi Tugiman.

"Alasan beri nama Tugiman karena itu merupakan keputusan dari komunitas karena nama Tugiman mudah diingat. Kalau sistem penjualan mudah diingat maka mudah penjualannya. Selain juga itu bentuk kecintaan kita pada sang Tugiman (Ganjar) tersendiri," kata Zaenal di Kwadungan, Temanggung, Senin 7 November 2022.