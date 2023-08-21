Investasi Ramah Lingkungan Tumbuh, Ganjar Harap Rakyat Jateng Pilih Gubernur Berintegritas

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berharap masyarakatnya dapat memilih calon penggantinya yang tegas dan berintegritas. Tujuannya, agar investasi ramah lingkungan dapat tetap tumbuh di Jateng.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam talkshow Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2023 bertajuk “Circular Economy for;Central Java Sustainable Growth," di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Senin (21/8/2023).

Harapan itu, disampaikan kala ada peserta yang menanyakan terkait langkah Ganjar agar kebijakan yang telah dikeluarkan dapat dilanjutkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang akan datang.

"Ya mudah-mudahan masyarakat Jawa Tengah paham gitu, pilihlah kira-kira mau open dan mau tegas. berintegritas," kata Ganjar.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa harapan itu tak mencerminkan dirinya. Menurutnya, nilai tersebut yang harus dimiliki pemimpin ke depan.

"Saya tidak katakan itu adalah diri saya semua, tetapi itu valuenya," tutur Ganjar.