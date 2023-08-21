Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Dorong Pemuda Wujudkan Indonesia Emas 2045

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:13 WIB
Relawan Ganjar Dorong Pemuda Wujudkan Indonesia Emas 2045
Relawan Ganjar Pranowo gelar Talkshow di Ponorogo, Jawa Timur (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo menggelar talkshow dengan tema "Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045". Kegiatan ini sekaligus untuk menyemarakan peringatan hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia (RI).

Talkshow digelar sukarelawan Ganjar Creasi (G-Creasi) yang terdiri dari alumni muda UB-ITS-UNAIR di salah satu kafe, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu 20 Agustus 2023.

Menurut Wakil Koordinator Wilayah G-Creasi Jatim, Ahmad Anwar As Sidiq, tujuan diselenggarakan acara tersebut untuk membahas bagaimana cara dan peran apa saja yang harus dilakukan pemuda mewujudkan Indonesia emas 2045.

"Hari ini talkshow HUT ke-78 RI dengan sasarannya para pemuda. Karena sesuai dengan judulnya, kami para pemuda akan bermain peran memperjuangkan Indonesia yang akan datang,” kata Anwar dalam keterangan tertulis.

Kegiatan tersebut mendapat antusias tinggi dari para peserta. Mereka terlibat aktif selama jalannya diskusi.

"Para peserta sangat antusias, terbukti dari cara mereka berdiskusi dan bertanya. Sebab, kami juga menghadirkan pemateri yang bergerak dan aktif di organisasi kepemudaan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement