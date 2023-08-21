Relawan Ganjar Dorong Pemuda Wujudkan Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo menggelar talkshow dengan tema "Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045". Kegiatan ini sekaligus untuk menyemarakan peringatan hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia (RI).

Talkshow digelar sukarelawan Ganjar Creasi (G-Creasi) yang terdiri dari alumni muda UB-ITS-UNAIR di salah satu kafe, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu 20 Agustus 2023.

BACA JUGA: Ribuan Pengemudi Becak Motor Konvoi Bareng Relawan Ganjar di Medan

Menurut Wakil Koordinator Wilayah G-Creasi Jatim, Ahmad Anwar As Sidiq, tujuan diselenggarakan acara tersebut untuk membahas bagaimana cara dan peran apa saja yang harus dilakukan pemuda mewujudkan Indonesia emas 2045.

"Hari ini talkshow HUT ke-78 RI dengan sasarannya para pemuda. Karena sesuai dengan judulnya, kami para pemuda akan bermain peran memperjuangkan Indonesia yang akan datang,” kata Anwar dalam keterangan tertulis.

Kegiatan tersebut mendapat antusias tinggi dari para peserta. Mereka terlibat aktif selama jalannya diskusi.

"Para peserta sangat antusias, terbukti dari cara mereka berdiskusi dan bertanya. Sebab, kami juga menghadirkan pemateri yang bergerak dan aktif di organisasi kepemudaan," katanya.