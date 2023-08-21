Dorong UMKM, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Sablon Digital

KEDIRI - Sukarelawan Kiai Muda Jawa Timur dukung Ganjar menggelar 'Guyub Bareng' dengan tujuan belajar industri kreatif lewat sablon digital di Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

Koordinator Wilayah Kiai Muda Jawa Timur dukung Ganjar, Ali Baidlowi mengatakan acara ini tidak hanya bertujuan mengajarkan teknik sablon digital, tetapi menciptakan momen unik dengan menampilkan sosok Ganjar Pranowo melalui sebuah foto yang dicetak bareng warga.

Foto bacapres 2024 itu dicetak pada kaus dengan tulisan Ganjar Presiden 2024, 'Ganjar untuk Semua' hingga slogan Ganjar 'Tuanku ya Rakyat'.

"Kami adakan pelatihan cara membuat sablon digital. Alhamdulilah desain kami dengan tema 'Ganjar untuk Semua' dan 'Tuanku ya Rakyat'," kata Ali, dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

Ali menjelaskan, masyarakat di Jawa Timur khususnya di Kediri sangat ingin bertemu dengan Ganjar dan berfoto bersama, tetapi hal itu belum terwujud.

Karena itu, Kiai Muda membuat pelatihan ini. Pendekatan inovatif ini melibatkan penggabungan foto wajah Ganjar dengan gambar peserta pada kaus, menciptakan kesan seolah-olah mereka berfoto bersama.

"Kami sablon wajah mereka (warga) dengan wajahnya Pak Ganjar. Itu sebagai request dari mereka, mereka menginginkan untuk selfie dengan Bapak Ganjar," tegas Ali.

Menurut Ali, peserta diajarkan menyablon digital dengan dilibatkan dalam tahapan teknis persiapan menyablon, mulai dari pengeditan hingga pencetakan gambar di atas kain.

"Alhamdulillah, antusiasnya luar biasa semangat, dan juga mereka responnya positif. Bahkan seneng banget karena gambar mereka bersama Pak Ganjar di sablon di kaus," ucapnya.

Ali berharap acara ini juga membuka peluang masyarakat agar bisa membuka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Serta mendorong kreativitas masyarakat agar terus berkembang dalam dunia industri kreatif.