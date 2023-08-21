Advertisement
HOME NEWS JATIM

Perindo dan PDIP Gelar Pertemuan di Surabaya, Bahas Strategi Pemenangan Ganjar Pranowo

Lukman Hakim , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |21:06 WIB
Perindo dan PDIP Gelar Pertemuan di Surabaya, Bahas Strategi Pemenangan Ganjar Pranowo
Partai Perindo dan PDI Perjuangan bahas strategi pemenangan Ganjar Pranowo di Surabay (Foto: MPI)
SURABAYA - Jajaran pengurus DPD Partai Perindo Surabaya menggelar pertemuan dengan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono di rumah dinas Ketua DPRD Surabaya, di Jalan Porong, Surabaya, Senin (21/8/2023).

Jajaran pengurus DPD Partai Perindo Surabaya terdiri dari Ketua, Denny Mahendra, Sekretaris, Gunawan STh, Bendahara, Michael dan Wakil Sekretaris, Jessica Rahardja. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut kerjasama antara PDIP dan Partai Perindo dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam tersebut berlangsung gayeng dan penuh dengan keakraban.

Ketua DPD Partai Perindo Surabaya, Denny Mahendra mengatakan, pertemuan ini membahas secara teknis strategi pemenangan Ganjar di Kota Pahlawan. Salah satu strateginya adalah rajin turun ke bawah dan membantu masyarakat. Selain itu, rajin mensosialisaikan nama Ganjar Pranowo pada warga sebagai Capres 2024.

"Kita harus memenangkan orang yang benar-benar pro rakyat dan membantu rakyat," katanya.

Terkait dengan kekhawatiran tumpang tindih kerja-kerja pemenangan ditingkat bawah antara Partai Perindo dengan PDIP, Denny memastikan hal itu tidak akan terjadi. Sebab, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kader dan pengurus PDIP yang akan ditingkat akar rumput.

"Gesekan saya kira tidak ada. Justru, ketika di lapangan, kita akan saling memperkuat satu sama lain," tandas Denny.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyambut baik kunjungan jajaran pengurus DPD Partai Perindo Surabaya. PDIP, kata dia, merupakan rumah bersama yang terbuka bagi siapapun. Apalagi Partai Perindo sudah menegaskan diri bersama-sama PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

