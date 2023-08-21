Hijaber Cantik Dibacok Pria Misterius di Depan Pacar

SUKABUMI - Seorang hijaber cantik menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal (OTK) di Sukabumi, Jawa Barat.

Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian lutut kaki sebelah kanan hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

BACA JUGA: Polisi Tangkap 2 Pelaku Pembacokan Montir Bengkel di Tambun Bekasi

Korban bernama Febrina Handayani (21) dibacok sejumlah orang tak dikenal di Kampung Babakan Pamoyanan, Desa Selawangi, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Akibatnya, warga Citamiang ini mengalami luka akibat sabetan senjata tajam pada bagian lutut kaki sebelah kanan.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi. Polisi yang tiba di tempat kejadian langsung meminta keterangan dari sejumlah warga. Korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

“Korban yang dibonceng pacarnya itu melaju dari arah Sukaraja menuju Cireunghas, ujar Adi Ruswandi, warga sekitar, Senin (21/8/2023).

Saat melintas di lokasi kejadian para pelaku yang berboncengan tiga orang itu tiba- tiba langsung membacok korban.