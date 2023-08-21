Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Resmikan Situ Bagendit, Ridwan Kamil Ungkap Kenangan Masa Kecil saat Bersama Ayahnya

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:09 WIB
Resmikan Situ Bagendit, Ridwan Kamil Ungkap Kenangan Masa Kecil saat Bersama Ayahnya
Usai resmikan Situ Bagendit di Garut, Ridwan Kamil ungkap kenangan masa kecilnya bersama ayahnya. (MPI)
A
A
A

GARUT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki kenangan tersendiri dengan Situ Bagendit di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Saat meresmikan objek wisata yang baru saja selesai direvitalisasi dengan anggaran senilai Rp87,73 miliar dari APBN itu, Ridwan Kamil menceritakan pengalamannya saat nyaris terjatuh ke Situ Bagendit.

"Pernah ada cerita unik. Dulu waktu kecil saya dibawa oleh almarhum ayah saya ke sini (Situ Bagendit) dan tisoledat (terpeleset) karena perahu bambunya lapuk saat itu. Saya ditolong dengan sigap oleh ayah saya," kata Ridwan Kamil usai meresmikan Situ Bagendit, Senin (21/8/2023).

Ayah Ridwan Kamil adalah Atje Misbach Muhjiddin, seorang akademisi dari Universitas Padjadjadan (Unpad). Dari informasi yang dihimpun, Atje Misbach lahir pada 9 Mei 1937 dan wafat pada 8 Maret 1996 lalu di Subang, Jawa Barat.

Saat berkesempatan menemui warga di sekitar Situ Bagendit secara langsung, Ridwan Kamil menyampaikan ada dua fungsi terkait revitalisasi yang dilakukan pemerintah, yakni fungsi ekologis dan sosial. Menurutnya, kedua fungsi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

"Situ Bagendit ada fungsi sosialnya. Kalau tidak tertata, nanti dikelola atau ditempatkan oleh hal-hal ilegal dan lainnya," ujarnya.

Situ Bagendit ditata di atas lahan seluas 2,8 hektare (ha) yang terbagi dalam enam zona, yaitu Zona 1 untuk wisata publik, Zona 2 untuk area kuliner, Zona 3 untuk area green school, dan Zona 4 untuk area komersial.

Selanjutnya Zona 5 untuk area water sport, dan Zona 6 untuk area masjid serta konservasi. Ruang lingkup pekerjaan di antaranya meliputi pembangunan 'jogging track' sepanjang 6 km, taman teratai, taman bermain, pusat kuliner, restoran, masjid terapung, dan jembatan swafoto.

Ia berpesan agar Situ Bagendit terus dirawat dan ditata dengan rapi. Beberapa hal penting yang mesti dijaga, kata dia, adalah kebersihan, ketertiban, dan pengelolaan.

"Jangan sampai dalam hitungan tahun karena pengelolaannya kurang maksimal akhirnya kembali menjadi tempat yang kurang maksimal kurang tertata ini adalah tantangan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187176/ridwan_kamil-smub_large.jpg
KPK Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus BJB Pekan Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement