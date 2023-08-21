Kinerja KPED Terasa Nyata, Ridwan Kamil Haturkan Terima Kasih

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengapresiasi kinerja Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) dalam mengonsep pemulihan ekonomi di Jabar pasca pandemi Covid-19.

"Kami menghaturkan terima kasih banyak hal-hal yang sebenarnya kerja-kerja, konsep-konsep pemulihan yang luar biasa," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya usai acara Paturay TineungTineung: Silaturahmi Gubernur Jabar dengan Pengurus KPED Dalam Rangka Pengakhiran Masa Tugas KPED di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/8/2023).

Menurutnya, bukti nyata dari kinerja KPED bisa dilihat dari performa ekonomi Jabar yang tumbuh sangat luar biasa.

"Makanya di hari ini performa ekonomi karena pemulihannya luar biasa itu salah satunya buah dari pemikiran KPD," ungkapnya.

Kang Emil mengatakan, salah satu hasil nyatanya adalah investasi Jabar yang tembus Rp103 triliun di semester ini. Tak hanya itu, kemiskinan di Jabar pun saat ini menurun sangat drastis.

"Semester ini saja investasi kita di Rp103 triliun baru 6 bulan bisa tembus 200-an triliun insya Allah. Ekonomi semester ini juga 5,3 lebih tinggi dari nasional 5,17. Kemiskinan juga turun drastis dan lain sebagainya saya harus mengucapkan terima kasih kepada KPED," jelasnya.