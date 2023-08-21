Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kinerja KPED Terasa Nyata, Ridwan Kamil Haturkan Terima Kasih

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:49 WIB
Kinerja KPED Terasa Nyata, Ridwan Kamil Haturkan Terima Kasih
Ridwan Kamil apresiasi kinerja KPED. (Foto: Agung Bakti)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengapresiasi kinerja Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) dalam mengonsep pemulihan ekonomi di Jabar pasca pandemi Covid-19.

"Kami menghaturkan terima kasih banyak hal-hal yang sebenarnya kerja-kerja, konsep-konsep pemulihan yang luar biasa," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya usai acara Paturay TineungTineung: Silaturahmi Gubernur Jabar dengan Pengurus KPED Dalam Rangka Pengakhiran Masa Tugas KPED di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/8/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, bukti nyata dari kinerja KPED bisa dilihat dari performa ekonomi Jabar yang tumbuh sangat luar biasa.

"Makanya di hari ini performa ekonomi karena pemulihannya luar biasa itu salah satunya buah dari pemikiran KPD," ungkapnya.

Kang Emil mengatakan, salah satu hasil nyatanya adalah investasi Jabar yang tembus Rp103 triliun di semester ini. Tak hanya itu, kemiskinan di Jabar pun saat ini menurun sangat drastis.

 BACA JUGA:

"Semester ini saja investasi kita di Rp103 triliun baru 6 bulan bisa tembus 200-an triliun insya Allah. Ekonomi semester ini juga 5,3 lebih tinggi dari nasional 5,17. Kemiskinan juga turun drastis dan lain sebagainya saya harus mengucapkan terima kasih kepada KPED," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187176/ridwan_kamil-smub_large.jpg
KPK Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus BJB Pekan Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement