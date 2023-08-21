Investasi di Jabar Tembus Rp103 Triliun, Ridwan Kamil: Buah Pemikiran KPED

BANDUNG - Jawa Barat menjadi provinsi favorit bagi para investor. Hal itu dibuktikan dengan nilai investasi Jabar di semester 1 tahun 2023 ini yang mencapai Rp103 triliun.

Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, hal ini tak terlepas dari peran Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) dalam mengonsep pemulihan ekonomi di Jabar pasca pandemi Covid-19.

"Semester ini saja investasi kita di Rp103 triliun baru 6 bulan bisa tembus 200-an triliun Insya Allah," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya, usai acara Paturay TineungTineung: Silaturahmi Gubernur Jabar dengan Pengurus KPED Dalam Rangka Pengakhiran Masa Tugas KPED di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/8/2023).

"Makanya di hari ini performa ekonomi karena pemulihannya luar biasa itu salah satunya buah dari pemikiran KPED," tambahnya.

Kang Emil pun berterima kasih atas kinerja KPED yang sangat berpengaruh besar dalam pemulihan ekonomi di Jabar.

"Kami menghaturkan terima kasih banyak hal-hal yang sebenarnya kerja-kerja, konsep-konsep pemulihan yang luar biasa," ungkapnya.