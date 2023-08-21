Ridwan Kamil Dukung Penuh Komitmen MUI Cegah Kekerasan di Pesantren

BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Roadshow Pondok Pesantren, di Ponpes Mahasina Darul Qur’an Wal Hadis, di Jalan Masjid Raya, Kota Bekasi pada Minggu (20/8/2023). Ia juga mendukung penuh komitmen MUI untuk mencegah segala bentuk kekerasan di pondok pesantren.

“Bukan hanya kekerasan seksual, melaikan kekerasan dalam bentuk apapun. Sesuai syariat dan perundang-undangan harus ditertibkan,” ujar Ridwan, Minggu.

Roadshow Pondok Pesantren itu digelar Komisi Perempuan, Remaja dan Remaja (KPRK) MUI. Kang Emil juga menyampaikan, bila kasus kekerasan di pondok pesantren tidak ditertibkan, maka bisa berakibat hilangnya kepercayaan dari para orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren.

“Jangan sampai satu kasus (kekerasan) melunturkan para orang tua untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung komitmen dari MUI untuk mencegah adanya kekerasan di pondok pesantren. Komitmen MUI tersebut akan dibacakan diseluruh pondok pesantren di Jawa Barat.

“Komitmen hari ini sangat penting yang akan dibacakan oleh seluruh di wilayah Jawa Barat dimulai di Kota Bekasi. Saya ucapkan terima kasih, MUI Pusat luar biasa,” katanya.

Kang Emil juga mengajak semua pihak untuk saling menguatkan dan mencari solusi secara bersama-sama agar jangan sampai kasus kekerasan di pondok pesantren terulang lagi.