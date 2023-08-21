Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Ajak Semua Pihak Cari Solusi Cegah Kekerasan di Pesantren

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:54 WIB
Ridwan Kamil Ajak Semua Pihak Cari Solusi Cegah Kekerasan di Pesantren
Ridwan Kamil mendukung komitmen MUI cegah kekerasan di pesantren. (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak semua pihak untuk mencegah kekerasan terjadi di pondok pesantren. Bukan hanya kekerasan seksual, tapi kekerasan dalam bentuk apapun.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat menghadiri acara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Roadshow Pondok Pesantren, di Ponpes Mahasina Darul Qur’an Wal Hadis, di Jalan Masjid Raya, Kota Bekasi pada Minggu (20/8/2023).

 BACA JUGA:

Ridwan Kamil menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung komitmen dari MUI untuk mencegah adanya kekerasan di pondok pesantren. Komitmen MUI tersebut akan dibacakan di seluruh pondok pesantren di Jawa Barat.

“Komitmen hari ini sangat penting yang akan dibacakan oleh seluruh di wilayah Jawa Barat dimulai di Kota Bekasi. Saya ucapkan terima kasih, MUI Pusat luar biasa,” ujar Ridwan Kamil, Minggu.

 BACA JUGA:

Kang Emil juga mengajak semua pihak untuk saling menguatkan dan mencari solusi secara bersama-sama agar jangan sampai kasus kekerasan di pondok pesantren terulang lagi.

“Bukan hanya kekerasan seksual, melaikan kekerasan dalam bentuk apapun. Sesuai syariat dan perundang-undangan harus ditertibkan,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187176/ridwan_kamil-smub_large.jpg
KPK Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus BJB Pekan Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement