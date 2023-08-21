Viral Mobil Susu Kaleng Terguling di Pantura, Warga Berebut Ambil Muatan yang Berserakan

INDRAMAYU - Viral di media sosial rekaman video amatir memperlihatkan truk bermuatan susu kaleng terguling di jalur Pantura Indramayu. Penyebab kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk.

Dalam video berdurasi 1.39 menit itu, terlihat jelas warga mengambil susu kaleng yang berserakan di pinggir truk. Bahkan, tak sedikit warga yang membawa karung untuk mewadahi susu tersebut.

Diketahui, peristiwa ini terjadi di Jalur Pantura, Desa Langut, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB.

Terkait hal itu, perwakilan perusahaan susu, Darsim menyatakan, tidak menjadikan pengambilan muatan tersebut sebagai bentuk penjarahan. Pihaknya menganggap susu kaleng yang berserakan itu telah rusak dan tak layak jual hingga mempersilakan warga untuk mengambilnya.

"Jadi memang saat itu banyak warga yang mengambil barang jenis susu beruang. Susu-susu yang diambil warga itu merupakan sisa dari barang kita yang masih bagus, kondisinya pun sudah tidak bisa kita pergunakan lagi. Kalau pun kami bawa hanya menjadi sampah, karena sudah pada bocor dan pecah. Makanya begitu warga pada ngambil kita biarkan saja. Kalau susu yang kondisinya masih bagus sudah kita amankan dan dijaga oleh pihak kepolisian," ujar dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), di Mapolres Indramayu, Senin (21/8/2023).

Sementara, Kasatlantas Polres Indramayu, AKP Bagus Yudo, menuturkan, peristiwa kecelakaan tunggal tersebut berawal saat truk pengangkut susu kaleng yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta hilang kendali.

Tepat di lokasi kejadian, lanjut AKP Bagus, truk hampir menabrak bahu jalan dan membanting setir ke kiri hingga akhirnya terguling. Diduga, kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mengantuk hingga tak dapat menguasai laju kendaraannya.