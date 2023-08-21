Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Kapal Mati Mesin, Empat Pemancing Terombang-ambing di Perairan Pinrang

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |13:48 WIB
Kapal Mati Mesin, Empat Pemancing Terombang-ambing di Perairan Pinrang
Illustrasi (foto: Okezone)
PINRANG – Empat orang pemancing terombang-ambing di lautan usai kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin di Perairan Pinrang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (20/8/2023).

Tim Basarnas Makassar yang menerima laporan tersebut langsung terjun ke lokasi dan melakukan pencarian. Bahkan kini, tim SAR gabungan sudah tiba di lokasi terdekat dari Perairan Pinrang.

“Kami sementara berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata Kepala Kantor Basarnas Makassar, Mexianus Bekabel kepada wartawan, Minggu (20/8/2023).

Mexianus Bekabel mengaku, menerima informasi dari Hardianti mengenai adanya empat orang pemancing yang berada di kapal dan mengalami mati mesin.

"Tim SAR dari Unit Siaga Sar Parepare dengan jumlah 3 personil sedang melakukan pencarian kapal pemancing yang mengalami mati mesin di laut Pinrang," ungkapnya.

Informasi yang dihimpun, identitas empat orang pemancing yang ada di kapal tersebut di antaranya, Kungkung, Lampang, Oda dan Sukri.

Mexianus menambahkan bahwa timnya mendapatkan informasi dari Unit Siaga Sar Polman melihat kapal sedang mengarah ke Polman dan saat ini sedang berkoordinasi dengan Kantor Basarnas Mamuju untuk percepatan proses evakuasi.

(Awaludin)

      

