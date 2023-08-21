Para Raja hingga Pemangku Adat di Sulsel Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo

MAKASSAR - Dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia semakin menguat dan hadir dari berbagai elemen masyarakat di Tanah Air.

Para raja, sultan, datu, ratu, penglingsir, karaeng, ketua lembaga adat, pemangku adat, dan para bangsawan di Sulawesi Selatan deklarasi dukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Mereka merupakan para raja yang tergabung dalam jaringan Dinasti Nusantara se-Sulawesi Selatan (Sulsel). Deklarasi dukungan mereka kukuhkan di Hotel Royal Bay Makassar di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulsel.

Ketua Dinasti Nusantara, YM KPH Andi Bau Malik Barammamase mengatakan, selain mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi.

"Pada saat ini kami melakukan silaturahmi dinasti nusantara bersama dengan para raja, sultan, karaeng, datuk, opung se-Sulawesi Selatan untuk bersama-sama menyatakan mendukung Bapak Ganjar Pranowo," katanya dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

Mengenakan berbagai pakaian adat dari tiap kabupaten di Sulsel, mereka tampak serasi dan kompak menyuarakan dukungan kepada Ganjar.

"Seluruh Sulawesi Selatan hadir semua, ada dari Jeneponto, ada dari Bulukumba, Selayar, kerajaan Gowa. Ini dari semua kabupaten di Sulawesi Selatan hadir semua," kata YM Andi Bau Malik.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa alasan Dinasti Nusantara mendukung Ganjar adalah karena pemimpin berambut putih tersebut dikenal akan ketertarikannya terhadap kesenian dan kebudayaan tradisional daerah.

"Kelebihan beliau (Ganjar) adalah punya perhatian. Mau menyatu dengan para raja dan sultan. Ada perhatiannya dengan adat dan budaya. Sehingga itu tiap kerajaan menyatakan diri untuk bersama dengan Pak Ganjar," jelasnya.