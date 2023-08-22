Bacaleg Perindo Tengku Ery Nuradi Gelar Turnamen Trup Gembira Pesisir di Serdang Bedagai

SERDANG - Memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Balaceg Partai Perindo Dapil Sumatera Utara Satu, yang juga merupakan mantan gubernur Sumatera Utara, Tengku Ery Nuradi, menggelar “Turnamen Trup Gembira Pesisir HUT ke-78 RI”.

Sebanyak 50 tim atau sekitar 200 orang, dari lima kecamatan pesisir di Kabupaten Serdang Bedagai, ikut andil dalam turnamen yang memperebutkan, piala bergilir Perindo Paten (Partai Perindo - Pak Tengku Ery Nuradi.

Antusiasme warga terpancar saat menghadiri acara pembukaan turnamen trup gembira, yang dilaksanakan oleh Bacaleg DPR-RI dari Partai Perindo Tengku Ery Nuradi, pada Senin 21 Agustus malam di Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin.

Turnamen memperebutkan piala bergilir Perindo Paten ini. merupakan kerja sama Tengku Ery Nuradi, bekerja sama dengan organisasi kesatuan nelayan tradisional indonesia (KNTI) Kabupaten Serdang Bedagai.

Terdapat 50 tim dari lima kecamatan, di daerah pesisir kabupaten Serdang Bedagai, yakni Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Bandar Khalifah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Pantai Cermin, ikut memeriahkan dan turut serta dalam turnamen ini.