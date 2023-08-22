Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ratusan Warga Flores Timur Terima KTA Berasuransi Partai Perindo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |16:10 WIB
Ratusan Warga Flores Timur Terima KTA Berasuransi Partai Perindo
Bacaleg Perindo Karolus Karni Lando
A
A
A

LARANTUKA - Ratusan warga di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima KTA Berasuransi dari Bacaleng DPR RI Partai Perindo dengan Dapil NTT Satu.

Bacaleng DPR RI Partai Perindo, Ir Karolus Karni Lando mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan KTA Berasuransi kepada 150 orang warga Larantukakarolus.

Dia mengatakan bahwa program asuransi kecelakaan yang dicanangkan oleh partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo kepada masyarakat tersebut merupakan wujud nyata untuk membantu masyarakat.

"KTA berasuransi milik Perindo ini merupakan asuransi kecelakaan, dan asuransi kematian," ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Ia berharap bahwa KTA yang bisa digunakan sebagai asuransi jiwa ini dapat melindungi masyarakat ketika mengalami kecelakaan atau meninggal dunia.

Sementara itu jika meninggal dunia, ahli waris akan mendapat santunan sebesar Rp3 juta. sedangkan jika mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, akan mendapat biaya perawatan sebesar Rp300 ribu.

Halaman:
1 2
      
