Tengku Ery Nuradi Dinilai Masyarakat Sebagai Tokoh yang Low Profile dan Bikin Adem

SERDANG BEDAGAI - Ketua Partai Perindo Kabupaten Serdang Bedagai, Edi Sutono, mengaku bahagia dengan kedatangan sosok Tengku Ery Nuradi, calon DPR-RI dari Partai Perindo, yang merupakan mantan bupati Serdang Bedagai dan Mantan Gubernur Sumatera Utara, sekaligus merupakan putera daerah asli Serdang Bedagai.

"Sehingga kami optimis Partai Perindo di Kabupaten Serdang Bedagai, bisa memperoleh satu fraksi atau empat kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai," kata Edi di sela Turnamen Trup Gembira yang digelar Tengku Ery.

Sementara, menurut tokoh masyarakat yang sekaligus ketua KNTI Kabupaten Serdang Bedagai, Zulham Hasibuan, sosok Tengku Ery Nuradi merupakan orang yang low profile dan adem.

Sosok bacaleg DPR RI Partai Perindo ini, diketahui sering berkunjung ke Serdang Bedagai khususnya ke Tanjung Beringin, dan selalu disambut dengan antusias oleh masyarakat.