HOME NEWS NEWS

Terima KTA Berasuransi Perindo, Warga Flores Timur Nyatakan Dukungan ke Karolus Karni

Joni Nura , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |16:23 WIB
Terima KTA Berasuransi Perindo, Warga Flores Timur Nyatakan Dukungan ke Karolus Karni
Ratusan warga Flores Timur terima KTA Berasuransi Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

LARANTUKA - Sebanyak ratusan warga di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima KTA Berasuransi Partai Perindo di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Salah seorang penerima, Theresia de Rosario menyatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada Partai Perindo yang sudah membatu dengan membagikan kartu asuransi bagi warga Kota Larantuka.

Warga pun menyatakan dukungannya kepada Bacaleng DPR RI Partai Perindo, Ir Karolus Karni Lando.

"Kami akan selalu mendukung Partai Perindo dan Pak Karolus sebagai anggota DPR," ujarnya.

Saat pemberian KTA berasuransi Perindo itu, ratusan warga di Larantuka ini sangat antusias mendengar pemaparan dari Bacaleng DPR RI Partai Perindo, Ir Karolus Karni Lando.

Sebelumnya, Bacaleng DPR RI Partai Perindo, Ir Karolus Karni Lando mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan KTA Berasuransi kepada 150 orang warga Larantukakarolus.

Dia mengatakan bahwa program asuransi kecelakaan yang dicanangkan oleh partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo kepada masyarakat tersebut merupakan wujud nyata untuk membantu masyarakat.

"KTA berasuransi milik Perindo ini merupakan asuransi kecelakaan, dan asuransi kematian," kata dia.

Halaman:
1 2
      
