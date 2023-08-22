Partai Perindo Santuni Pemegang KTA Berasuransi yang Mengalami Kecelakaan Kerja di Tulungagung

TULUNGAGUNG - Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina memberikan bantuan dan asuransi kepada warga yang mengalami kecelakaan saat bekerja.

Bantuan itu diberikan kepada Trio Daturokhim pemegang kartu anggota Perindo berasuransi warga desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Tulungagung Jawa Timur.

Ketua RPA Jeannie Latumahina bersama dengan Hariyadi Caleg Dapil Enam Tulungagung mendatangi Trio yang masih belum bekerja karena kecelakaan kerja.

Trio Daturokhim sendiri mengalami kecelakaan kerja setelah kayu yang digergaji jatuh menimpa kakinya dan melukai jempol kakinya. Trio sempat dirawat untuk luka yang dideritanya.

Kedatangan Jeannie dan caleg dapil enam tersebut untuk memberikan bantuan karena Trio merupakan pemegang kartu tanda anggota (KTA) Perindo berasuransi. Sebagai salah satu bentuk perhatian dan juga tanggung jawab partai, jeannie memberikan bantuan dan juga pengurusan asuransi.

Menurut Jeannie Latumahina, kedatangannya tersebut merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang dilakukan oleh Partai Perindo kepada anggota pemegang kartu berasuransi.