Beri Bantuan ke Pemegang KTA Berasuransi, Jeannie Latumahina: Bukti Perindo Lindungi Anggotanya

TULUNGAGUNG - Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina menyatakan pemberian bantuan untuk pemegang KTA berasuransi adalah bentuk tanggung jawab partai untuk lindungi anggotanya.

Diketahui,memberikan bantuan dan asuransi kepada warga yang mengalami kecelakaan saat bekerja ke Trio Daturokhim pemegang kartu anggota Perindo berasuransi warga desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Tulungagung Jawa Timur.

Ketua RPA Jeannie Latumahina bersama dengan Hariyadi Caleg Dapil Enam Tulungagung mendatangi Trio yang masih belum bekerja karena kecelakaan kerja.

Trio Daturokhim sendiri mengalami kecelakaan kerja setelah kayu yang digergaji jatuh menimpa kakinya dan melukai jempol kakinya. Trio sempat dirawat untuk luka yang dideritanya.

Kedatangan Jeannie dan caleg dapil enam tersebut untuk memberikan bantuan karena Trio merupakan pemegang kartu tanda anggota (KTA) Perindo berasuransi. Sebagai salah satu bentuk perhatian dan juga tanggung jawab partai, jeannie memberikan bantuan dan juga pengurusan asuransi.