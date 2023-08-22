Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hasil Survei Litbang Kompas Ganjar Mumpuni Beri Kesejahteraan, Partai Perindo: Rakyat Ingin Beliau Jadi Presiden

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |21:57 WIB
Hasil Survei Litbang Kompas Ganjar Mumpuni Beri Kesejahteraan, Partai Perindo: Rakyat Ingin Beliau Jadi Presiden
Yerry Tawalujan mengatakan rakyat ingin Ganjar Pranowo jadi presiden pada Pilpres 2024 (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hasil surveI Litbang Kompas yang dirilis Senin (21/8/2023) menempatkan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo sebagai bacapres yang dinilai publik paling mumpuni untuk mengatasi persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Dalam survei itu, Ganjar Pranowo mendapat persentase 34,5 persen untuk persoalan ekonomi, jauh lebih tinggi dari Prabowo 25,3 persen dan Anies Baswedan 18,8 persen

Ganjar juga dianggap paling mampu menangani isu kesejahteraan sosial dengan persentase 34,8 persen. Sedangkan Prabowo mendapat 25,3 persen dan Anies Baswedan 19,5 persen.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yerry Tawalujan mengatakan hasil Litbang Kompas mencerminkan kepercayaan rakyat bahwa Ganjar adalah sosok Bacapres paling ideal dan terpercaya untuk memimpin Indonesia menggantikan Presiden Jokowi.

"Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa rakyat menginginkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden lewat Pilpres 2024 agar bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Ekonomi semakin maju dan kesejahteraan rakyat meningkat," ujar Yerry, Selasa (22/8/2023).

Yerry, yang juga akan maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini, mengatakan tantangan ke depan yang akan dihadapi menuju 100 tahun Indonesia Emas adalah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Di bidang ekonomi, untuk menuju Indonesia sebagai negara maju maka jebakan penghasilan menengah atau Middle Income Trap harus dihadapi.

Agar keluar dari Middle Income Trap maka pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun harus konstan di atas 5,5 persen dan pendapatan per kapita harus meningkat menjadi 4.000 sampai 12.500 dollar AS.

Telusuri berita news lainnya
