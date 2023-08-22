Soal Sosok Bacawapres Pendamping Ganjar, Ferry Kurnia: Harus Punya Rekam Jejak Kepemimpinan

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan Bacawapres yang cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo adalah seseorang yang memiliki rekam jejak kepemimpinan dan paham tentang isu-isu penting yang dihadapi oleh negara.

Hal tersebut disampaikan Ferry menanggapi hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas kepemimpinan para kandidat Bacawapres untuk Pilpres 2024.

"Ini akan memberikan keyakinan kepada pemilih bahwa pasangan tersebut dapat bekerja secara sinergis untuk memajukan negara," kata Ferry Kurnia, Selasa (22/8/2023).

Ferry Kurnia, yang juga merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Cimahi) itu, mengatakan, mengingat adanya suara floating yang signifikan, sosok Cawapres tersebut juga perlu memiliki daya tarik dan kemampuan untuk menarik pemilih yang belum memutuskan pilihannya.

"Penting untuk memilih seseorang yang memiliki kompatibilitas ideologi dan visi yang sejalan dengan Mas Ganjar, sehingga pasangan tersebut dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemilih," ucap mantan Komisioner KPU RI ini.

Sebagaimana diketahui, Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024.

Berdasar survei yang dilakukan pada 27 Juli - 7 Agustus 2023 disebutkan ada tiga nama cawapres yang elektabilitasnya paling tinggi yakni Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.