INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pendarat Bulan India Vikram Cari Tempat Pendaratan yang Aman di Kutub Selatan yang Jarang Dijelajahi

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |06:08 WIB
Pendarat Bulan India Vikram Cari Tempat Pendaratan yang Aman di Kutub Selatan yang Jarang Dijelajahi
Pendarat Bulan India Vikram cari tempat pendaratan yang aman (Foto: ISRO)
INDIA - Badan antariksa India telah merilis gambar sisi jauh Bulan saat misi bulan ketiganya berupaya menemukan tempat pendaratan yang aman di kutub selatan yang jarang dijelajahi.

Gambar-gambar itu diambil oleh Vikram, pendarat Chandrayaan-3, yang memulai fase terakhir misinya pada Kamis (17/8/2023).

Vikram, yang membawa penjelajah di perutnya, dijadwalkan mendarat pada 23 Agustus mendatang.

Dikutip BBC, foto-foto itu muncul sehari setelah pesawat ruang angkasa Luna-25 Rusia menabrak Bulan setelah lepas kendali.

Pesawat tersebut – misi Bulan pertama Rusia dalam hampir 50 tahun – dijadwalkan menjadi yang pertama mendarat di kutub selatan, namun gagal setelah menghadapi masalah saat bergerak ke orbit pra-pendaratan.

Pada Senin (21/8/2023) pagi, Organisasi Penelitian Luar Angkasa India (Isro) mengatakan pendarat dari Chandrayaan-3, yang dijadwalkan mendarat pada Rabu (16/8/2023) pukul 18:04 waktu India (12:34 GMT), telah memetakan area pendaratan dan mengambil gambar. dengan kamera "deteksi dan penghindaran bahaya".

